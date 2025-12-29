В Наро-Фоминске на четверть завершили капремонт пятой школы

На улице Профсоюзной, 9а в Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, стройготовность объекта превысила 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. В них задействованы 55 человек и одна единица техники, они завершают демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные и не только.

В здании проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.