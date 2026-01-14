В Наро-Фоминске на треть завершили капремонт дошкольного отделения Апрелевской школы

На улице Пойденко, 8, города Апрелевка Наро-Фоминского округа продолжается капитальный ремонт детского сада № 22 при Апрелевской школе № 3, стройготовность объекта превысила 34%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Строители завершают ремонт кровли и ведут общестроительные и отделочные работы.

Площадь здания составляет более 1 тыс. кв. м. В нем заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы, модернизируют пищеблок и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.