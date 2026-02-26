В Наро-Фоминске наполовину завершили демонтаж в рамках капремонта школы

На улице Ефремова, 11, в Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт школы № 6, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить к 1 сентября в 2027 года.

Здание построили в 1960 году, его площадь превышает 9,9 тыс. кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.