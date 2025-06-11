В Наро-Фоминске определили подрядчика капремонта корпуса шестой школы

На улице Володарского в Наро-Фоминске к осени 2026 года проведут капитальный ремонт одного из корпусов школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов, подрядчика на проведение работ уже определили. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Контракт на проведение работ заключен с ООО „Трансстрой“. Завершить все работы на объекте планируется до сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

Работы проведут в рамках госпрограммы по модернизации социальной инфраструктуры, площадь здания превышает 1 тыс. кв. м. Строителям предстоит провести проектирование, инженерные изыскания, ремонт и не только. В школе обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы, внутреннюю отделку помещений и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.