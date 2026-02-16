В Наро-Фоминске почти наполовину завершили капремонт пятой школы

На улице Профсоюзной, 9а, в Наро-Фоминске продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, стройготовность объекта превысила 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 75 человек и четыре единицы техники.

В школе проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации и не только. Ее откроют к 1 сентября 2026 года.

