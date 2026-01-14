В Наро-Фоминске прошло очередное заседание в отношении рэпера Гуфа по делу о грабеже

В Наро-Фоминске в городском суде прошло очередное заседание в отношении известного рэпера Гуфа и его знакомого по делу о грабеже. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«В судебном заседании государственный обвинитель изложил обвинение, предъявленное подсудимым, и предложил суду порядок исследования доказательств», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено в октябре 2024 года. Злоумышленники находились на территории банно-оздоровительного комплекса в Малых Горках. Между ними и братом администратора произошел конфликт, в ходе которого подсудимые избили потерпевшего и похитили у него телефон.

Подсудимые заявили, что не признают себя виновными и отказываются давать показания на данной стадии судебного следствия.

