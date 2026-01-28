В Наро-Фоминске проведут капремонт детского сада

На улице Школьной городского округа Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 7, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить до конца 2026 года.

Площадь здания составляет 921,3 кв. м. В нем обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновят все внутренние помещения и не только.

