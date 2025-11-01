В Наро-Фоминске стартовал капремонт пятой школы
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Профсоюзной, 9а, в Наро-Фоминске начался капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, подрядчик выполняет демонтажные и кровельные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Строителям предстоит провести кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, замену системы отопления, вентиляции и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.