В Наро-Фоминске стартовал капремонт пятой школы

На улице Профсоюзной, 9а, в Наро-Фоминске начался капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, подрядчик выполняет демонтажные и кровельные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Строителям предстоит провести кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, замену системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.