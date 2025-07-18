В Наро-Фоминске суд вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого погибли четыре девушки

Наро-Фоминский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего мужчины, которого признали виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства,вечером 5 июня 2024 года он управлял легковым автомобилем «Киа Рио» без водительского удостоверения на автодороге М-3 у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского округа. В ходе движения водитель не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево. В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли четыре несовершеннолетние пассажирки автомобиля, еще одной девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Виновного приговорили к 12 годам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на три года, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму свыше 2,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).