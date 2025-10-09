В Наро-Фоминске успешно прооперировали пенсионерку, которая 30 лет проходила с кистой на голове

Врачи Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы успешно прооперировали пенсионерку, которая около 30 лет проходила с кистой на голове. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 90 лет. На голове у нее была расположена атерома — кистозное образование, которое возникает при закупорке сальной железы. Если такое образование не удалить, со временем оно может стать злокачественным. Пациентка проходила с кистой около 30 лет.

Женщину направили на операцию. Она прошла успешно. Врачи с первого раза удалили образование без натяжения тканей, что обеспечило оптимальный косметический результат. На данный момент пенсионерка уже выписана.

