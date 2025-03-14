В Наро-Фоминске заработает криогенная газозаправочная станция. Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало объекту заключение о соответствии проектной документации.

Станция построена на 259-м километре ЦКАД недалеко от деревни Свитино. На участке возвели операторную, площадку с газовой установкой, системы для хранения и регазификации азота, очистные сооружения, дизельную электростанцию и резервуары для сбора стоков.

На станции будут обслуживать порядка 200 транспортных средств в сутки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что благодаря модернизации работы областного ЦСС в Подмосковье стали вводить больше коммерческих объектов.