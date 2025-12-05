В Наро-Фоминске женщину приговорили к 17 годам лишения свободы за покушение и организацию убийства мужа

Жительницу Наро-Фоминска приговорили к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года, с отбыванием наказания в колонии общего режима за покушение и организацию убийства мужа, ее признали виновной по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщина больше не хотела жить с супругом, но решила отравить его, чтобы получить право собственности на его недвижимость. Она предложила знакомому, с которым состояла в близких отношениях, квартиру мужа и вознаграждение в сумме 1,8 млн рублей за участие в убийстве.

В феврале 2024 года они приобрели запрещенное вещество, которое женщина подмешала мужу в суп. Однако мать потерпевшего смогла своевременно оказать ему медицинскую помощь. После этого 4 марта 2024 года подсудимая под предлогом незакрытых окон заманила супруга в ремонтирующуюся квартиру в Наро-Фоминском округе, где его поджидал вооруженный исполнитель. Он нанес мужчине не менее пяти ударов топором в область головы, а также удар ножом в область шеи. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Женщина не признала вину. По ее словам, все организовал и выполнил ее знакомый. Однако государственный обвинитель смог предоставить доказательства ее вины. В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.

