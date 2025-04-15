В Наро-Фоминском округе проведут капремонт дошкольного отделения Апрелевской школы

В Наро-Фоминском округе проведут капитальный ремонт дошкольного отделения Апрелевской школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов на улице Пойденко, подрядчиком стало ООО «Матрица». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2026 году.

Площадь здания составляет около 2 тыс. кв. м, в нем обновят фасад, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.