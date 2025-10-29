В Наро-Фоминском округе вынесли приговор в отношении мужчины, убившего бывшую жену

В Наро-Фоминском округе мужчину с учетом позиции городской прокуратуры признали виновным в убийстве бывшей супруги и поджоге ее автомобиля (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ), инцидент произошел днем 6 сентября 2024 года. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В ведомстве уточнили, что тогда он находился в доме своей бывшей супруги в СНТ «Мечта-1» деревни Афанасовка Наро-Фоминского округа. На почве ранее произошедшего конфликта и ревности, подсудимый нанес ей ножевые ранения. Женщина умерла на месте происшествия.

Ее бывший супруг также поджег ее автомобиль и скрылся с места совершения преступления. Суд приговорил виновного к 12 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданские иски матери и несовершеннолетнего сына потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей каждому. Кроме того, ему предстоит возместить имущественный вред от преступления на сумму свыше 800 тыс. рублей.

