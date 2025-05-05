В Наро-Фоминском округе задержали курьера телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому округу задержали 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в работе на телефонных мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнила, что он нашел подработку в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги у обманутых граждан и передавать их дальше, себе он оставлял 3% от похищенной суммы.

Он причастен к двум эпизодам противоправной деятельности, общая сумма ущерба составила свыше 1,5 млн рублей. В обоих случаях обманутым гражданам звонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые сообщали, что с их счетов переводят деньги на помощь ВСУ.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ, подозреваемому грозит заключение под стражу. Остальных участников преступлений ищут.

Ранее сообщалось, что мошенники похищают деньги под предлогом покупки билетов на свидания.