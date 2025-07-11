В Наро-Фоминском округе завершился капремонт двух корпусов Алабинской школы

В поселке Калининец Наро-Фоминского округа завершился капитальный ремонт двух корпусов Алабинской школы им. Героев России С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева, строители приступили к расстановке мебели, уборке и пусконаладке оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, площадь основного корпуса составляет 7,4 тыс. кв. м, здания начальной школы — 1,5 тыс. Строители провели ремонт фасадов и входных групп, замену кровли и всех инженерных систем, сантехнического оборудования и не только. Теперь в школе созданы комфортные и современные условия для обучения детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.