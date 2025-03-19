В НИКИ детства призвали родителей быть особенно внимательными к перепадам настроения у детей весной

Специалисты НИКИ детства рассказали, как помочь детям справиться с эмоциями весной. Рекомендации врачей привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам медиков, в весенний период у многих детей меняется поведение и наблюдаются перепады настроения. Это объясняется тем, что детский организм не всегда легко адаптируется к переменам погоды и повышению солнечной активности.

У маленьких детей с чувствительной нервной системой может наблюдаться гиперактивность, раздражительность, агрессия, повышенная плаксивость. У детей постарше — усталость, проблемы со сном, снижение мотивации. Особенно чувствительны к весенним переменам подростки.

Врачи призвали родителей внимательно слушать детей, если те хотят поделиться переживаниями, задавать им вопросы и проявлять заботу и любовь.

В такой период особенно важны занятия спортом или активные прогулки на свежем воздухе, качественный сон, правильное питание, хобби и творческие увлечения.

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