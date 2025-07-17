В НИКИ детства рассказали, как обезопасить себя и ребенка в грозу

В НИКИ детства рассказали, как защитить себя и ребенка во время грозы. Рекомендации медицинских специалистов привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам руководителя института Нисо Одинаевой, если гроза застала на улице, нужно незамедлительно вернуться домой. Если до него далеко, следует найти укрытие. Это может быть ближайшее здание.

Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, особенно высокими, а также у ЛЭП, антенн и металлических конструкций. Кроме того, в грозу нельзя пользоваться зонтами, телефонами, предметами из металла.

Помимо этого, опасны и открытые пространства и водоемы. На природе укрыться от грозы можно в яме или овраге, у кустарников или плотной группы невысоких деревьев.

В случае, если гроза застала в дороге, нужно остановить автомобиль, закрыть окна и переждать непогоду. Если вы передвигались на электросамокате или велосипеде, нужно сразу же остановиться и отойти от транспортного средства на 30 м.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил на работу в подмосковные медучреждения специалистов из других регионов.