В НИКИ детства рассказали, как укреплять иммунитет ребенка с первых дней жизни

В период проведения Недели здоровья матери и ребенка (30 марта — 5 апреля) в Министерстве здравоохранения Московской области акцентируют внимание на ключевых аспектах заботы о здоровье самых маленьких. Особое место в этом вопросе занимает грудное вскармливание — один из фундаментальных факторов формирования крепкого иммунитета с первых дней жизни.

Грудное молоко — природный источник жизненно важных компонентов, который невозможно в полной мере воспроизвести в искусственных смесях. В его составе не только сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов, но и ценные биологические вещества: антитела, создающие естественную защиту от инфекций, гормоны, регулирующие процессы развития, и ферменты, способствующие правильному пищеварению.

Польза грудного вскармливания многогранна: укрепляет иммунную защиту младенца, способствует правильному развитию внутренних органов, формирует здоровую микрофлору кишечника, закладывает основу психоэмоционального благополучия.

Для женщины кормление грудью тоже имеет большое значение: оно ускоряет восстановление организма после родов и снижает вероятность развития ряда серьезных заболеваний в долгосрочной перспективе. Даже непродолжительный период грудного вскармливания дает ребенку важный запас прочности здоровья на будущее.

По словам заведующей отделом неонатальной медицины и когнитивного развития Нины Захаровой, первая и самая важная «прививка» для малыша — это материнское молоко. Именно оно формирует здоровую микрофлору кишечника, где находится свыше 70% клеток иммунной системы.

«Мы всегда поддерживаем мам в их желании кормить грудью и напоминаем, что правильное питание самой женщины в этот период должно быть разнообразным и сбалансированным, чтобы обеспечить и ее, и ребенка всеми необходимыми питательными ингредиентами», — отметила Нина Захарова.

Не менее значимый элемент защиты детского здоровья — своевременная вакцинация. Отказ от прививок лишает ребенка надежного барьера против опасных инфекций, способных привести к тяжелым осложнениям.

«Вакцинация — это важный вклад в будущее здоровье ребенка и всего общества. Не стоит бояться прививок, бояться нужно болезней, от которых они защищают и которые могут вернуться», — сообщила вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова.

По ее словам, современные медикаменты отлично переносятся и хорошо защищают от инфекций, которые только 100 лет назад приводили к смерти.

Добавим, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в «Лапино-4» в Одинцовском округе.