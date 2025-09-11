В НИКИ детства рассказали, каким должно быть питание школьника

По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, питание напрямую влияет на здоровье ребенка, его успеваемость и развитие. В связи с тем, что учеба сопряжена с психологическими нагрузками из-за успеваемости и социальной адаптации, крайне важно обеспечить школьнику здоровый рацион.

Школьнику нужно есть как минимум четыре раза в день. При этом завтрак, обед и ужин должны включать в себя горячие блюда. Перекус должен быть удобным для быстрого употребления, здоровым, питательным, разнообразным и свежим. Это может быть вареное яйцо, телятина, индейка, курица или сыр.

Из рациона лучше исключить газировку и магазинные соки, пирожные и конфеты — в них очень много сахара. Также не рекомендуется давать ребенку колбасу и сосиски.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновлениях в меню школьных столовых.