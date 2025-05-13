В НИКИ детства спасли 17-летнюю девушку с критически низкой массой тела

Специалисты НИКИ детства спасли 17-летнюю девушку с критически низкой массой тела. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В гастроэнтерологическое отделение учреждения поступила девушка, чей вес при росте 160 см составлял 40 кг. У пациентки отсутствовал аппетит, выпадали волосы, кружилась голова и нарушился менструальный цикл.

Выяснилось, что девушка была склонна к набору лишнего веса и всегда стремилась похудеть. Примерно год назад она начала следить за питанием и занялась спортом. Постепенно ограничений в питании становилось все больше, пока пациентка не начала отказываться от пищи практически полностью.

Девушку обследовали и диагностировали расстройство пищевого поведения. Чтобы нормализовать работу организма, врачи назначили пациентке внутривенную заместительную парентеральную терапию, а также семейную и индивидуальную психотерапию. Кроме того, девушке прописали диету для постепенного увеличения калорийности рациона и восстановления нормального питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности строительства новых медицинских учреждений в регионе.