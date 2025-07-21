В НИКИ детства спасли 4-летнюю девочку с опасным нарушением сердечного ритма

Специалисты НИКИ детства спасли малолетнего ребенка с опасным нарушением сердечного ритма. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В кардиологическое отделение института поступила девочка в возрасте четырех лет, которая дома внезапно потеряла сознание. Обеспокоенная бабушка сразу же вызвала скорую помощь.

На момент поступления в медучреждение у маленькой пациентки выявили нарушение ритма сердца — желудочковую экстрасистолию и эпизоды полиморфной желудочковой тахикардии во время бодрствования.

Врачи заподозрили редкое генетическое заболевание — катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию. При этой патологии у пациента нарушается работа ионных каналов сердца. В результате человек может упасть в обморок. Кроме того, высока вероятность летального исхода.

Ребенку экстренно оказали медицинскую помощь и назначили терапию бета-блокатором для стабилизации сердечного ритма. В результате состояние девочки улучшилось.

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