В НИКИ детства в преддверии Дня защитника Отечества создали открытки для участников СВО

В НИКИ детства в преддверии Дня защитника Отечества провели патриотическое мероприятие. О его итогах рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в отделении реабилитации стационара маленькие пациенты вместе с волонтерами сделали открытки и тематические поделки для военнослужащих. Их передадут бойцам на передовую.

Директор учреждения Нисо Одинаева поблагодарила волонтеров за помощь в организации мероприятия. Она отметила, что подобные занятия помогают объединять поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии 23 февраля наградил военнослужащих подразделения БАРС.