В Ногинске до конца года достроят новую поликлинику на 500 посещений в смену

В Ногинске до конца года планируется завершить строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену. О ходе возведения учреждения рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Поликлиника строится на 2-й Глуховской улице в рамках госпрограммы. Сейчас на площадке трудятся более 300 рабочих, задействовано 10 единиц спецтехники.

Степень строительной готовности объекта составляет более 80%. Рабочие заканчивают фасадные работы и обустройство входных групп, проводят отделочные работы, готовят помещения к установке оборудования. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Площадь учреждения составит почти 13 тыс. кв. м. В нем обустроят отделения для взрослых и маленьких пациентов на 350 и 150 посещений в смену соответственно. К поликлинике будут прикреплены свыше 40 тыс. жителей.

