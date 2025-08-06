В Ногинске комбинат строительных изделий возведет хранилище для плиточных покрытий

Ногинский комбинат строительных изделий (входит в производственное объединение ESTIMA) возводит новый склад керамогранитной плитки из экоматериалов (Estima Ceramica) в Богородском округе, его планируют открыть в 2028 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В реализации проекта застройщику помогают специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области, в него вложат 120 млн рублей. В новом хранилище разместят порядка 8 тыс. паллетомест, что позволит одновременно хранить около 7,3 тыс. тонн продукции. Ежегодный грузооборот будет составлять более 318 тыс. тонн керамогранитной плитки.

Инспекторы ведомства контролируют строительство объекта, сейчас специалисты выполняют работы по устройству внутренних инженерных сетей. Стройготовность достигла 65%.

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