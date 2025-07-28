В Ногинске направили в суд дело мужчины, избившего подростка-мотоциклиста

Ногинская городская прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 56-летнего местного жителя, который избил подростка-мотоциклиста, его обвиняют по п. «д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 23 июня 2024 года мужчина находился возле своего дома в деревне Афанасово-3 городского округа Черноголовка и увидел двух подростков на питбайках, шум которых его раздражал. В результате он нанес одному из мотоциклистов удар по туловищу деревянным черенком от лопаты, тот потерял управление, врезался в припаркованный автомобиль и упал с мотоцикла. После этого обвиняемый нанес еще несколько ударов по телу. У подростка диагностированы ушибы и переломы левой руки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).