В Ногинске обновят спортивно-оздоровительный комплекс «Знамя»

На улице Санаторная, 3 в Ногинске Богородского округа продолжается капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя», подрядчик ведет устройство кирпичной кладки. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья», их завершат до конца 2026 года.

Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м, в нем заменят кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, проведет фасадные и внутренние отделочные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.