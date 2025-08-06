В Ногинске появится первый в России автоматизированный логистический хаб

В Ногинске в третьем квартале 2026 года возведут первый в России автоматизированный высотный склад, проект реализуют при поддержке проектного офиса Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

«X5 Group» и ГК «Ориентир» построят автоматизированный складской комплекс в логистическом центре «Богослово», объект будет размещен в стратегически важной транспортной развязке возле села Богослово, в 45 км от МКАД, на пересечении федеральных трасс М-7 и ЦКАД. Это позволит обеспечить связь с Москвой, крупными городами Подмосковья и железнодорожными путями.

Площадь объекта составит около 41 тыс. кв. м, в его строительство вложат 5,7 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.