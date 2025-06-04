В Ногинске прокуратура помогла пресечь деятельность частной наркологической клиники

Ногинская городская прокуратура провела проверку работы частной наркологической клиники после выхода сюжета на одном из федеральных каналов, по итогам которой ее деятельность была пресечена. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, организация оказывала услуги по социальной реабилитации с возможностью проживания в арендованном частном доме в деревне Ельня Богородского округа. В рамках проверки были выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства, в том числе противопожарной безопасности.

В результате прокуратура внесла генеральному директору общества представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности). Организации выписали штраф в размере 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.