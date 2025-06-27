В Ногинске прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, жертвой которого стал пассажир питбайка

Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погиб 18-летний пассажир питбайка. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в пятницу, 27 июня, около 05:00 вблизи дома 22 на ул. Советская. По данным ведомства, водитель питбайка столкнулся с рейсовым автобусом без пассажиров. Пассажир питбайка, который был без мотошлема, получил телесные повреждения, из-за которых умер в медицинском учреждении. Несовершеннолетнего водителя с различными травмами госпитализировали в больницу.

Согласно предварительным данным, погибший купил питбайк накануне и передал управление им своему другу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.