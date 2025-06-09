В Ногинске провели демонтаж двух аварийных жилых домов

В Ногинске Богородского округа провели работы по демонтажу двух домов, находившихся в аварийном состоянии. Об этом рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Оба объекта находились на Молодежной улице. Эти многоквартирные дома были построены в 50-х годах прошлого века. Площадь построек составляла около 650 и 900 кв. м.

Когда дома признали аварийными, их жильцов расселили. В общей сложности были переселены жители 20 квартир. После этого дома снесли.

В округе уже снесли, достроили и привели в соответствие 177 объектов незавершенного строительства из 283 выявленных. Работы продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работы по расселению ветхого и аварийного жилфонда в регионе.