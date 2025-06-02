В Ногинске состоится региональный этап Международной конкурс-премии «КАРДО»

В воскресенье, 15 июня, в Ногинске на территории ПКиО «Центральный парк» пройдет региональный этап единственной в мире Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Его организаторами выступили АНО «Россия — страна возможностей» и Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В отборочном этапе примут участие более 300 спортсменов. Они будут соревноваться в направлениях брейкинг, воркаут, трикинг, кикскутеринг, BMX и скейтбординг. Подмосковье во второй раз принимает региональный этап «КАРДО», регион вошел в тройку лидеров по количеству заявок на онлайн-этапе премии. Победители отбора представят область на гранд-финале, который пройдет в Ставрополе в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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