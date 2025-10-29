В Ногинске суд оштрафовал жительницу за пьяное вождение и конфисковал ее автомобиль

Суд в Ногинске вынес приговор жительнице, которая неоднократно нарушила правила дорожного движения. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Женщину уже привлекали к административной ответственности за отказ проходить медосвидетельствование на состояния опьянения. Несмотря на это, в феврале текущего года она снова села за руль пьяной. Инцидент произошел в Электроуглях. Нарушительницу остановили сотрудники Госавтоинспекции.

На женщину завели уголовное дело. Суд оштрафовал ее на 200 тыс. руб., лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами в течение трех лет, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

