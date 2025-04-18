В Ногинске в 2025 году завершат капремонт Центра образования для детей и взрослых

В Ногинске на улице 3-го Интернационала продолжается капитальный ремонт Центра образования для детей и взрослых, его планируют завершить в 2025 году, стройготовность пока составляет 25,7%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 50 рабочих и две единицы техники. Демонтажные работы завершены. На всех этажах завершены работы по укладке перегородок», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В мае строители приступят к отделке фасадов. Им также предстоит выполнить благоустройство прилегающей территории, установить новые секции забора со стороны парка, обновить все внутренние помещения и не только. Площадь здания составляет более 3,8 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.