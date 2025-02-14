В Ногинске вместо старой школы возведут современный учебный комплекс

В Ногинске на улице Кирова продолжается строительство современного учебного корпуса, который появится в рамках реконструкции аварийной школы № 5. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность здания достигла 47%. На площадке задействованы 108 рабочих и шесть единиц техники, они выполняют устройство кровли, внутренних и наружных стен, сетей канализации, вентиляции, а также электромонтажные работы.

В новом учреждении, рассчитанном на 950 мест, будет четыре этажа, его площадь составит 12 тыс. кв. м. Для школьников обустроят учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую, на прилегающей территории — спортивные и игровые площадки. Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», их завершат в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.