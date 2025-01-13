В новогодние праздники подмосковные музеи собрали более 100 тыс. посетителей

В период новогодних праздников государственные музеи Подмосковья посетили более 113 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В числе самых популярных оказался государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Так, выставку «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», которая проходит в его стенах, посетили почти 6 тыс. человек. Помимо этого, спросом пользовались выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея» в Звенигородском музее-заповеднике и выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» в Серпуховском историко-художественном музее.

В ведомстве добавили, что в праздничные дни в музеях также провели более 30 концертов, лекций, мастер-классов и других мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.