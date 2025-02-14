В новом КДЦ в Одинцово начали устанавливать лифты

В новом консультативно-диагностическом центре, который строится в Одинцово, начали устанавливать лифтовое оборудование. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение возводят в селе Ромашково. Сейчас на объекте работают свыше 120 человек, задействованы две единицы техники. В здании проводятся внутренние отделочные работы, прокладываются инженерные коммуникации. Степень строительной готовности объекта составляет около 80%.

Площадь трехэтажного здания составляет 9 тыс. кв. м. В нем будут оказывать медицинскую помощь взрослым и маленьким пациентам. Центр рассчитан на 350 посещений в смену, в том числе на 100 посещений детей и 250 посещений взрослых.

В учреждении обустроят отделения терапии и педиатрии, восстановительного лечения и медицинской профилактики. Также откроют кабинеты узких специалистов, лабораторию, дневной стационар, кабинеты диагностики.

Открытие центра запланировано на лето текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового фельдшерского здравпункта в Одинцово. Это будет первый в стране социальный объект, построенный с помощью 3D-печати.