В новом корпусе третьей школы в Чехове начали устанавливать окна

В новом корпусе школы №3 Чехова начали устанавливать окна, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. Строительные работы на объекте завершатся в 2025 году.

Корпус на 200 учеников возводится на Лопасненской улице за счет бюджетных средств. Его площадь составляет около 4,5 тыс. кв. м. В здании три этажа.

Сейчас рабочие устанавливают оконные блоки и проводят кровельные работы. После закрытия теплового контура здания начнется внутренняя отделка помещений.

На первом и втором этажах корпуса обустроят учебные кабинеты, актовый зал, два спортзала, лаборантские. На третьем этаже будут открыты учительская, читальный зал с IT-зоной.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность своевременного завершения капремонта в школах.