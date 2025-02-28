В новостройке подмосковного ЖК «G3 Театральный» обустроят кладовые

В строящемся доме № 1 в ЖК «G3 Театральный» Раменского округа на минус первом этаже обустроят кладовые помещения, девелопером является G3 Group. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Рабочие уже установили и смонтировали двери, а также провели другие подготовительные и отделочные работы. В помещениях жильцы новостройки смогут хранить сезонные вещи, запасы, инструменты и не только.

«Отдельные кладовые отлично помогут сохранить полезную площадь квартиры и обустроить место для хранения всего необходимого», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.