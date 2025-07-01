В Новых Химках пройдет выездная администрация

В среду, 9 июля, в Новых Химках начнет работать выездная администрация, в рамках которой представители управлений и городских служб ответят на вопросы химчан и зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

Прием будет проходить с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Молодежная, дом 44 (школа №1). Жители смогут обратиться к профильным службам по вопросам социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, жилищно-коммунального хозяйств (ЖКХ) и предпринимательства. В пресс-службе уточнили, что формат выездной администрации востребован среди граждан, поскольку позволяет решать вопросы оперативно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.