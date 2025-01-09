В образовательных организациях Подмосковья отпраздновали Рождество

Советники директоров по воспитанию и педагоги образовательных организаций Подмосковья подготовили мероприятия, посвященные Рождеству, для своих воспитанников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что в них приняли участие более 63 тыс. обучающихся. Для них подготовили мастер-классы по изготовлению рождественских украшений, конкурсы на лучшее оформление, сладкие угощения и не только. В Областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Подмосковья уточнили, что праздник «прошел в атмосфере радости, тепла и волшебства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.