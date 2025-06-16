В Одинцово 15 школьников получили свои первые паспорта

В Одинцово прошла торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина РФ 15-ти школьникам. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого встретился с 35 подростками региона и вручил им их первые паспорта.

В Одинцово паспорта школьникам вручил глава муниципалитета Андрей Иванов. Он поздравил ребят с получением их главного документа и наступлением нового жизненного этапа.

«Теперь вы полноправные граждане своей страны — каждый из вас важен для страны, и успех каждого из вас будет успехом всей России. Сегодня мы вам вручаем не только паспорт, но и свою веру, доверие. Потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны», — сказал он.

Также ребятам вручили подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников, получивших их первые паспорта.