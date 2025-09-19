В Одинцово более чем наполовину выполнили благоустройство лесопарковой зоны «Новая Трехгорка»

В Одинцово уже на 65% выполнили работы по благоустройству лесопарковой зоны «Новая Трехгорка». Ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов.

До этого в Московской областной думе сообщили, что в регионе в этом году проведут благоустройство 135 общественных территорий.

На территории «Новой Трехгорки» уже смонтировали коммуникации. Сейчас завершается устройство дорожно-тропиночной сети. Также ведутся работы по сборке павильонов, укладке щебня.

В работах задействованы 65 специалистов и 23 единицы техники. Завершить их планируется до конца октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие аллеи и скверы благоустроили в регионе.