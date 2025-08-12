В Одинцово фельдшер скорой медицинской помощи приобрела квартиру по «Соципотеке»

Фельдшер скорой медицинской помощи Анна Жукова, которая работает на Одинцовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи», приняла участие в программе «Социальная ипотека» и приобрела собственную квартиру в Одинцово. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу «Социальная ипотека» реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая участница уточнила, что узнала про нее от коллег и решилась подать документы. Это позволило ей приобрести для своей семьи двухкомнатную квартиру.

«Наша квартира на вторичном рынке, но главное для нас — это стены. Мы уже переехали, со временем начнем делать ремонт. Здесь нам все нравится, чистый воздух, рядом школа для ребенка, а до моей работы можно дойти пешком за 15 минут», — рассказала медработник.

Ознакомиться с условиями получения соципотеки можно на сайте.

