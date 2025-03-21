В Одинцово к началу учебного года завершат капремонт Голицынской школы

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт Голицынской школы № 1, работы планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строители завершают демонтажные работы, также идут кровельные и отделочные работы, параллельно с этим подрядчик приступил к ремонту фасада», — говорится в сообщении.

Стройготовность объекта достигла 25%, работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строителям предстоит заменить кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, провести ремонт учебных классов, пищеблока и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.