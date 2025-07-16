В Одинцово курьера телефонных мошенников приговорили к 4,5 года лишения свободы

Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летней жительницы Москвы, ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в январе 2024 года она через мессенджер вступила в преступный сговор, направленный на хищение денег у граждан, и стала выполнять роль курьера телефонных мошенников. Она приезжала в указанное место, находила потерпевших и получала денежные средства, так она получила свыше 10 млн рублей от двух пожилых жителей Московской области.

Суд приговорил девушку к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, он удовлетворил иски городского прокурора о возмещении ущерба потерпевшим.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).