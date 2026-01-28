В Одинцове на треть завершили капремонт Часцовской школы
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В поселке Часцы Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт Часцовской школы, строительная готовность объекта превысила 34%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к 1 сентября 2026 года.
Площадь здания составляет более 2,3 тыс. кв. м. В нем заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, проведут работы по прокладке инженерных коммуникаций и не только.
