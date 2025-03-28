В Одинцово на треть завершили капремонт Голицынской школы и детского сада

В Голицыно Одинцовского городского округа на Заводском проспекте продолжается капитальный ремонт общеобразовательной школы и дошкольного отделения Голицынской школы № 1, стройготовность каждого объекта превысила 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители в школе завершают демонтажные работы, продолжают внутреннюю отделку помещения, ведут ремонт фасада и кровли. В детском саду строители полностью завершили демонтаж, также занимаются внутренней отделкой и проводят фасадные и кровельные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строителям предстоит заменить все инженерные системы, обустроить входную зону на первом этаже и не только. Открыть школу и детский сад планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.