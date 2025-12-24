В Одинцово на треть завершили капремонт спорткомплекса «Старый городок»

На улице Школьная, д. 32 в поселке Старый городок Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Старый городок», стройготовность объекта превысила 33%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Строители ведут общестроительные и отделочные работы, а также ремонт кровли и фасада. Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем также обновят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.