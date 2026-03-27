В Одинцово началось строительство нового корпуса «Лесногорской школы»

В поселке ВНИИСОК Одинцовского округа началось строительство нового корпуса «Лесногорской школы», подрядчик вышел на стройплощадку. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик на улице Липовая ведет подготовку территории к началу строительных работ – планировку территории, установку ограждающих конструкций, обустройство мест складирования строительных материалов и подъездных дорог», - рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2028 году. В корпусе разместят учебные классы, лаборатории, зоны для творчества и спорта. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.